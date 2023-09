E.ON: apporte son soutien à la Turquie information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 09:47

(CercleFinance.com) - E.ON et ses employés financent la construction d'une école dans la ville turque de Hatay, qui a été massivement détruite par des tremblements de terre en février 2023.



Immédiatement après les tremblements de terre, l'entreprise avait lancé un projet de collecte de fonds à laquelle ont participé de nombreuses unités d'E.ON et de nombreux collaborateurs.



Le nouveau bâtiment comprend huit salles de classe pour un total de 240 enfants et sera achevé début 2024.



La filiale turque d'E.ON, EnerjiSA, et ses employés ont décidé d'utiliser le montant du don de plus de 1,1 million d'euros.



Victoria Ossadnik, membre du conseil d'administration d'E.ON, déclare : ' L'ampleur énorme de la catastrophe a massivement touché un grand nombre de nos clients, collègues et leurs familles. Avec la construction du nouvelle école, nous voulons soutenir les familles locales en rendant possible des cours réguliers pour les enfants.'