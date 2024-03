Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.ON: annonce des changements à la direction information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le Conseil de Surveillance d'E.ON annonce le successeur de Patrick Lammers au sein du Directoire d'E.ON.



Le nouveau Chief Operating Officer Commercial et le responsable de la division Customer Solutions sera Marc Spieker, qui était Chief Financial Officer de l'entreprise depuis 2017, où il a débuté sa carrière en 2002.



La nouvelle Chief Financial Officer d'E.ON SE sera Nadia Jakobi, qui est actuellement présidente du conseil d'administration d'E.ON Energy Markets, la société d'optimisation et de négoce énergétique d'E.ON.



Nadia Jakobi a également commencé sa carrière chez E.ON en 2001 et est revenue chez E.ON en 2019 après un passage de trois ans chez Uniper.



Les changements au sein de la direction du groupe doivent être mis en oeuvre avec effet au 1er juin 2024.





