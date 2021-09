Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON. : alliance autour de l'informatique quantique avec IBM information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 12:16









(CercleFinance.com) - E.ON. annonce une alliance avec IBM Quantum autour de l'informatique quantique. L'objectif ? Explorer le potentiel de cette technologie pour accompagner la transformation de l'industrie de l'énergie, notamment en optimisant les infrastructures énergétiques mondiales aujourd'hui décentralisées. ' Pour E.ON, l'utilisation innovante de l'informatique quantique offre une opportunité de résoudre de manière innovante des tâches d'optimisation complexes dans le cadre de la transition énergétique. Notre coopération intensifiée avec IBM est une étape importante à cet égard ', assure Victoria Ossadnik, Chief Digital Officer chez E.ON.

Valeurs associées E.ON XETRA -0.07%