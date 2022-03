Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: aide humanitaire pour l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - Déclarant 'soutenir pleinement les sanctions politiques prises en Europe et en Allemagne', E.ON annonce faire un don d'un million d'euros à des organisations humanitaires oeuvrant pour les réfugiés et les personnes touchées par la guerre en Ukraine.



En outre, de nombreux dons privés d'employés d'E.ON dans toute l'Europe sont actuellement reçus sur une plateforme de dons mise en place par le fournisseur énergétique allemand, dons que le groupe doublera à nouveau.



'De nombreux employés souhaitent également fournir une aide privée pour soutenir directement les Ukrainiens. L'entreprise et les instances de cogestion travaillent déjà ensemble pour coordonner l'aide apportée par les salariés', ajoute-t-il.





