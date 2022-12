Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: acquisition des parts restantes de gridX information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 13:01









(CercleFinance.com) - E.ON annonce l'acquisition des parts restantes de gridX. La tendance à la croissance positive de gridX devrait se poursuivre à l'avenir. En 2022, les revenus et le nombre d'employés devraient plus que doubler.



' Le modèle commercial de gridX s'appuie sur les développements actuels dans le secteur de l'énergie, comme en témoigne la croissance impressionnante de l'entreprise au cours des dernières années ' indique le groupe.



' La plate-forme de réseau intelligent XENON et la gridBox permettent un contrôle complet et une optimisation globale de tous les appareils connectés '.



La solution de gestion de l'énergie de gridX est également utilisée au siège d'E.ON à Essen. Un système intelligent de gestion de la charge a été installé pour permettre la charge dynamique des véhicules électriques.





