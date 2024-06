Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.ON: accord avec Lendlease autour du réseau à Londres information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir signé un accord avec Lendlease afin de développer un réseau énergétique à faible émission de carbone à Silvertown, à l'est de Londres, couvrant 760 000 m².



Ce projet utilisera le système ectogrid de E.ON, basé sur des pompes à chaleur, pour chauffer et refroidir plus de 6 000 nouvelles propriétés.



Silvertown deviendra ainsi le plus grand réseau de chauffage et de refroidissement au Royaume-Uni, réduisant les émissions de CO2 de 4 000 tonnes par an, comparé aux chaudières à gaz traditionnelles.



Le projet inclut également la construction de logements, d'espaces de travail, de commerces et de loisirs, marquant une transformation majeure des Royal Docks avec des bénéfices économiques et environnementaux 'significatifs' pour la communauté locale.





