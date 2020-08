E.ON abaisse ses perspectives annuelles

(AOF) - E.ON a revu à la baisse ses prévisions financières pour l'exercice 2020. En effet, le géant allemand de l'énergie anticipe désormais un bénéfice net ajusté compris entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros, contre une précédente fourchette de 1,7-1,9 milliard. De plus, l'Ebit ajusté est attendu entre 3,6 et 3,8 milliards d'euros cette année, contre une précédente fourchette de 3,9-4,1 milliards d'euros. Cet abaissement de perspectives est bien entendu lié à l'impact de la crise du Covid-19. E.ON a néanmoins maintenu ses perspectives de moyen terme et sa politique de dividende.

