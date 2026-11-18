DZ Bank passe à l'achat sur Ford, mais abaisse son objectif de cours

Ford Motor Company se dirige vers une troisième séance consécutive de repli, même si le titre se montre un peu plus résistant par rapport au début de la semaine. L'action cède 0,31%, à 11,30 dollars, malgré une note positive de DZ Bank qui revient sur la publication trimestrielle du groupe américain.

La banque allemande explique que Ford a battu les attentes du marché au troisième trimestre, notamment grâce à un mix produits composé de pick-up et de SUV qui lui assure une marge opérationnelle confortable malgré des coûts élevés de l'énergie et des matières premières.

Les analystes soulignent également qu'avec ses ambitions dans le stockage d'énergie, le groupe crée à partir de 2027 un nouveau pilier attractif et s'offre une diversification bienvenue.

DZ Bank détaille également que Ford a de nouveau légèrement relevé ses perspectives pour l'exercice 2026, ce qui a poussé ses analystes à revoir également à la hausse leur estimation de free cash-flow.

Dans le détail, le constructeur automobile américain a marginalement relevé ses prévisions et l'Ebit opérationnel est désormais attendu dans une fourchette resserrée de 10,5 à 11 milliards de dollars, contre entre 10 et 11 milliards de dollars précédemment. Le flux de trésorerie disponible, également favorisé par une baisse des coûts de garantie, est annoncé entre 6 et 7 milliards milliards de dollars loin des 3,5 milliards de dollars enregistrés en 2025.

DZ Bank a décidé de relever sa recommandation de conserver à acheter, tout en abaissant très légèrement sa cible de cours de 16 à 15 dollars.