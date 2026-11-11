DZ Bank abaisse sa cible sur Leonardo

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 69 à 63 euros.
DZ Bank estime que la dynamique de croissance du groupe de défense italien reste solide, portée notamment par les activités d'électronique de défense et de sécurité. Le relèvement des prévisions de prises de commandes confirme, selon lui, la vigueur du cycle européen de réarmement.
L'analyste juge par ailleurs les objectifs annuels prudents et entrevoit un potentiel de bonnes surprises sur la rentabilité. Leonardo pourrait notamment atteindre une marge opérationnelle de 10% dès 2026, soit un an avant l'échéance prévue dans son plan industriel.
DZ Bank considère également favorablement la transformation stratégique du groupe vers des solutions de sécurité intégrées et connectées, soutenue par l'intégration d'Iveco Defence Vehicles et l'acquisition de Raft, spécialiste américain des logiciels de mission fondés sur l'intelligence artificielle.
La révision de l'objectif de cours reflète un ajustement des estimations et des paramètres du modèle d'actualisation des flux de trésorerie. Le courtier estime néanmoins que le titre conserve un potentiel d'appréciation.
Sur les coups de 16h30, le titre reculait de 1,9% à Milan, autour des 50,5 EUR.
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