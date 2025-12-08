 Aller au contenu principal
Dyne Therapeutics progresse après avoir obtenu des résultats positifs pour son médicament contre la perte de masse musculaire
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Dyne Therapeutics DYN.O augmentent de 16,8 % à 23,69 $ avant la mise sur le marché

** Le médicament expérimental zeleciment rostudirsen de DYN pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) a atteint l'objectif principal dans un essai de stade précoce à moyen

** Dans un groupe d'étude de 32 patients comprenant des hommes ambulants et non ambulants, ceux qui ont reçu le médicament ont produit en moyenne 5,46% du niveau normal de dystrophine, une protéine musculaire clé dont les personnes atteintes de DMD sont dépourvues

** DYN déclare que la demande d'approbation accélérée aux États-Unis est en bonne voie pour le deuxième trimestre 2026

** A la dernière clôture, l'action DYN était en baisse d'environ 14% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DYNE THERAPEUTCS
20,2800 USD NASDAQ -1,79%
© 2025 Thomson Reuters.

