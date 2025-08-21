Dynavax progresse après que son vaccin contre le zona a montré une réponse immunitaire similaire à celle du vaccin de GSK dans le cadre d'une étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions du développeur de vaccins Dynavax DVAX.O augmentent de 12,3 % à 11,70 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son vaccin expérimental contre le zona a généré une réponse immunitaire similaire à celle du vaccin à succès Shingrix de GSK GSK.L et un meilleur profil d'innocuité dans une étude de stade précoce à intermédiaire

** Dynavax a testé deux variantes de son candidat, Z-1018, dans un essai portant sur 92 personnes âgées de 50 à 69 ans; tous les sujets auxquels on a injecté l'une ou l'autre des variantes du vaccin ont montré une réponse immunitaire similaire à celle des sujets ayant reçu le Shingrix, un mois après la deuxième dose

** La société prévoit d'entamer la deuxième partie de l'essai avec l'une des doses d'ici le second semestre de l'année chez les adultes âgés de 70 ans et plus

** Le zona, ou herpès zoster, est une infection virale qui provoque des éruptions cutanées douloureuses

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre DVAX était en baisse de 18,4 % depuis le début de l'année