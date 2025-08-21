 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 921,79
-0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dynavax progresse après que son vaccin contre le zona a montré une réponse immunitaire similaire à celle du vaccin de GSK dans le cadre d'une étude
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions du développeur de vaccins Dynavax DVAX.O augmentent de 12,3 % à 11,70 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son vaccin expérimental contre le zona a généré une réponse immunitaire similaire à celle du vaccin à succès Shingrix de GSK GSK.L et un meilleur profil d'innocuité dans une étude de stade précoce à intermédiaire

** Dynavax a testé deux variantes de son candidat, Z-1018, dans un essai portant sur 92 personnes âgées de 50 à 69 ans; tous les sujets auxquels on a injecté l'une ou l'autre des variantes du vaccin ont montré une réponse immunitaire similaire à celle des sujets ayant reçu le Shingrix, un mois après la deuxième dose

** La société prévoit d'entamer la deuxième partie de l'essai avec l'une des doses d'ici le second semestre de l'année chez les adultes âgés de 70 ans et plus

** Le zona, ou herpès zoster, est une infection virale qui provoque des éruptions cutanées douloureuses

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre DVAX était en baisse de 18,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DYNAVAX TECH
10,4200 USD NASDAQ 0,00%
GSK
1 485,000 GBX LSE +0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank