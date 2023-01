DWS : Xtrackers lance les premiers ETF alignés sur les ODD des Nations unies

(AOF) - DWS se présente comme le premier gestionnaire d'actifs à offrir la possibilité d'investir via des ETF dans des entreprises pouvant contribuer à la réalisation d'objectifs de développement durable (ODD) spécifiques. Les six ETF UCITS Xtrackers MSCI Global SDG sont alignés sur ces objectifs. Les composants de l'indice sont sélectionnés en fonction de leur implication dans ces objectifs. Il s'agit donc d'ETF thématiques qui répliquent les grandes tendances sociales et économiques.

Les ETF UCITS Xtrackers MSCI Global SDGs sont alignés sur six objectifs différents : Production et consommation durables (ODD 12); Villes et communautés durables (ODD 11); Industrie, innovation et infrastructures (ODD 9); Énergie propre et abordable (ODD 7) ; Eau propre et assainissement (ODD 6) et Santé et bien-être (ODD 3).