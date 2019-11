DWS : Xtrackers franchit la barre des 100 milliards d'euros d'actifs

(AOF) - DWS annonce que les ETF (Exchange Traded Funds) et ETC (Exchange Traded Commodities) de Xtrackers ont franchi la barre des 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion au niveau mondial. Ils s'élevaient à 104,9 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre 2019. "DWS Xtrackers est le deuxième plus grand fabricant et promoteur d'ETF en Europe et le premier fournisseur dont le siège social est situé en Europe à atteindre 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion", a souligné le gestionnaire d'actifs.

Les ETF Xtrackers sont cotés sur onze bourses dans le monde, avec plus de 170 ETF Xtrackers disponibles couvrant un large éventail de classes d'actifs et d'expositions différentes.