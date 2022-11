DWS Top Dividende distribue un dividende record

(AOF) - Le DWS Top Dividende distribue 4,30 euros par action à ses investisseurs depuis le 25 novembre 2022. Cela représente une augmentation de 7,5% par rapport à l'année précédente et constitue un nouveau record. La distribution totale du fonds phare en actions de DWS s'élève à 575 millions d'euros. Depuis son lancement en avril 2003, le fonds a ainsi réalisé un rendement de distribution moyen de 3,3 %.

" Ces derniers mois, le DWS Top Dividende a profité de son orientation défensive et de sa forte pondération dans les secteurs de la santé, des finances et de l'énergie ", explique le gérant de portefeuille Thomas Schuessler, qui estime que le fonds d'actions reste bien positionné malgré les tensions actuelles, entre risques géopolitiques, taux d'inflation historiquement élevés et hausse des taux d'intérêt ".

Dans la perspective d'une éventuelle récession, Thomas Schuessler déclare : " Une récession n'entraîne pas automatiquement une baisse des dividendes. Ce n'est que lorsque la baisse des bénéfices des entreprises atteint une grande ampleur qu'il peut y avoir des réductions de dividendes, comme lors de la crise financière mondiale de 2008 et 2009 ". Toutefois, le gestionnaire d'actifs pense que les hausses de taux d'intérêt ne conduiront qu'à une légère récession, a-t-il ajouté ; La croissance à un chiffre des dividendes devrait rester un objectif réalisable pour de nombreuses sociétés au cours de l'année à venir, a déclaré le gérant de portefeuille.