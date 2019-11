Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DWS : soutenu à Francfort par un broker Cercle Finance • 14/11/2019 à 12:05









(CercleFinance.com) - L'action du gestionnaire d'actifs allemand DWS prenait près de 5% à Francfort dans un marché stable alors qu'un bureau d'études, UBS, est passé à l'achat sur le titre ce matin. Tout en relevant son objectif de cours de 23% à 37 euros. Les bénéfices du groupe devraient progresser de 14% entre 2018 et 2022, alors qu'aucun concurrent ne peut en dire autant, indiquent les spécialistes.

Valeurs associées DWS GROUP GMBH XETRA +4.86%