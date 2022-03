DWS souhaite que le marché ait raison sur le plan géopolitique

(AOF) - " Nous souhaitons que le marché ait raison sur le plan géopolitique ", a déclaré Stefan Kreuzkamp, Responsable des investissements chez DWS. Ce dernier observe que l'indice S&P 500 est maintenant plus élevé qu'il ne l'était le 18 février, dernière séance de marché avant la prise de parole de Poutine qui a déclenché la guerre. Le gestionnaire d'actifs pense que ce mouvement de prix reflète beaucoup d'optimisme face à un président russe dont le mode de réponse est pour le moins imprévisible.

Indépendamment de la guerre en Ukraine, le marché américain va devoir relever un défi au cours des prochains mois, car il faudra déterminer dans quelle mesure l'inflation affecte le moral des consommateurs et les marges bénéficiaires des entreprises.

" Le fait que les actions européennes se négocient à plus de 5% en dessous des niveaux d'avant-guerre témoigne d'une plus grande proximité géographique et économique avec le conflit, mais ne présage pas d'une escalade ", selon Stefan Kreuzkamp.

Le dilemme pour les investisseurs reste, bien sûr, de ne pas profiter d'une reprise des cours des actions en cas de titres positifs.