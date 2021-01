DWS s'engage à respecter les normes de reporting sur le capital humain

(AOF) - DWS s'est engagé à respecter les normes de reporting du capital humain ISO30414 - Gestion des ressources humaines : Lignes directrices pour l'établissement de rapports internes et externes sur le capital humain - établies par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) à la fin de 2018.

Ces normes fournissent des lignes directrices sur les mesures du capital humain que les entreprises doivent communiquer en interne et celles qu'elles doivent rendre publiques - y compris les domaines essentiels des ressources humaines tels que la culture organisationnelle, le recrutement et la rotation du personnel, la productivité, la santé et la sécurité, et le leadership.

Leur principal objectif est de rendre les contributions des salariés à l'entreprise plus transparentes pour les investisseurs et de recueillir des détails sur la mesure et l'évaluation des paramètres du capital humain.