DWS s'assure que ses biens immobiliers européens sont alimentés en énergie verte

(AOF) - DWS annonce que la majorité de son portefeuille immobilier européen, comprenant 150 bâtiments supplémentaires dans 12 pays, disposait de sources d'énergie verte pour l'approvisionnement énergétique contrôlé par les propriétaires, après la mise en œuvre d'un programme centralisé d'approvisionnement en énergie verte au cours des 18 derniers mois.

300 bâtiments du portefeuille européen du gestionnaire d'actifs sont ainsi alimentés en énergie verte dans les parties communes. Toute l'énergie achetée est garantie par des certificats REGO (Renewable Energy Guarantee of Origin) et, DWS économisera par conséquent environ 130 000 tonnes de dioxyde de carbone pendant la durée des contrats respectifs.

DWS a choisi un seul fournisseur d'énergie par pays afin d'améliorer l'efficacité des rapports et de la gestion des achats d'énergie. En outre, les fournisseurs sélectionnés sont " digitalisés ", ce qui permet une facturation électronique transparente et la transmission automatique des données de consommation aux plateformes de données ESG et aux critères de référence pour le reporting des investisseurs.

L'appel d'offres portait à la fois sur la fourniture d'électricité et de gaz naturel. L'approvisionnement et le prix de l'énergie ont été garantis jusqu'à la fin de 2023 ou 2024, en fonction de chaque marché local.