DWS s'allie à Galaxy Digital hodlings dans le domaine des actifs numériques

Pour DWS, cette alliance répond à la nécessité de développer des solutions numériques complètes, afin de donner aux investisseurs un accès à l'univers en croissance de la blockchain et des actifs numériques. DWS sera l'allié exclusif de Galaxy pour les ETP en crypto-monnaies sur le marché européen. Cette alliance devrait en retour améliorer considérablement les capacités de distribution internationale de Galaxy, qui pourra bénéficier d'une visibilité accrue auprès des investisseurs européens désireux de participer au marché des actifs numériques.

Alors que le marché des actifs numériques continue de se développer, DWS et le département Gestion d'actifs de Galaxy coopéreront pour permettre aux investisseurs européens d'accéder au marché des actifs numériques, aujourd'hui estimé à environ 1 000 milliards de dollars, grâce à des solutions d'investissement rentables et faciles d'accès par le biais de comptes de courtage traditionnels.

(AOF) - DWS annonce un partenariat avec Galaxy Digital Holdings spécialiste des services financiers et de la gestion des investissements dans le secteur des actifs numériques et de la technologie blockchain, avec pour objectif de développer une suite complète de produits négociés en Bourse (ETP) sur certains actifs numériques en Europe. Les deux partenaires prévoient d'explorer par la suite d'autres solutions d'actifs numériques.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.