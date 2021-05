DWS révèle la montée en puissance du volet "S" de l'ESG dans les portefeuilles des fonds de pension

(AOF) - Le volet " S " des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) devient un facteur de plus en plus important dans les décisions d'investissement des fonds de pension, en particulier à la lumière de la crise du Covid-19, selon un nouveau rapport publié par DWS. 66 % des fonds de pension interrogés ont l'intention d'augmenter leurs allocations en fonds passifs basés sur le volet " S " au cours des trois prochaines années, tandis que 67 % choisiront leur gérant passif en fonction de ses antécédents en matière de réalisation des objectifs sociaux de leurs clients.

CREATE-Research, qui a réalisé cette étude, a interrogé 142 caisses de retraite dans 17 pays, avec des actifs collectifs sous gestion de 2 100 milliards d'euros. Quarante de ces caisses de retraite ont ensuite participé à des entretiens post-enquête afin d'approfondir les résultats sur le plan qualitatif. Le rapport final, intitulé "Investissements en gestion passive 2021 : La montée en puissance du volet social", est lancé aujourd'hui.

Le professeur Amin Rajan, directeur général de CREATE-Research, a commenté : " Notre enquête de 2021 montre comment le Covid-19 a mis en lumière des défaillances longtemps dissimulées au sein des économies de marché modernes, mais aussi comment l'importance croissante du pilier "S" de l'ESG peut jouer un rôle dans la résolution de ces défaillances. "