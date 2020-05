DWS : Petra Pflaum deviendra membre du conseil consultatif sur la finance durable en Allemagne

(AOF) - Petra Pflaum, Responsable de l'Investissement Durable pour DWS, deviendra membre du conseil consultatif sur la finance durable du gouvernement allemand à partir du 20 mai 2020. Cette nomination survient à la demande du ministère fédéral allemand des finances, du ministère fédéral de l'environnement, de la conservation de la nature et de la sécurité nucléaire, et du ministère fédéral de l'économie et de l'énergie.

Le conseil consultatif sur la finance durable réunit des représentants du secteur financier local, de l'économie réelle, de la société civile et de la science. Le Conseil consultatif conseille le gouvernement allemand sur la manière de renforcer le financement durable en Allemagne en mettant en commun les ressources existantes.