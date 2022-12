DWS : Paul M. Kelly nommé à la tête des activités alternatives

(AOF) - DWS annonce aujourd'hui la nomination de Paul M. Kelly en tant que responsable mondial de son activité Alternatives, qui représente 126 milliards d'euros. Les activités alternatives de DWS ont plus de 50 ans d'expérience et bénéficient d'une solidité reconnue dans l'immobilier (75 milliards d'euros d'actifs sous gestion), les infrastructures (16 milliards d'euros), les actifs réels liquides (32 milliards d'euros) et les investissements durables.

Stefan Hoops, CEO de DWS, déclare : " Paul M. Kelly est un vétéran de l'industrie qui a fait ses preuves sur les marchés privés et publics, et nous sommes heureux qu'il ait rejoint DWS pour diriger notre activité Alternatives. Nous pensons que, malgré la volatilité du marché à court terme, les produits alternatifs poursuivront leur trajectoire de croissance, alimentée par l'augmentation de la demande des particuliers et les opportunités de rendement attrayantes dans des domaines tels que les actifs réels et la dette privée. "

Paul M. Kelly rejoint DWS après avoir travaillé chez Blackstone, où il était Senior Managing Director et Chief Operating Officer de la division Crédit. Il a joué un rôle clé dans la croissance de la franchise en matière de prêts directs, d'assurance et d'autres stratégies de dette privée. Paul a plus de trente ans d'expérience dans la finance et les investissements sur les marchés publics et privés. Avant Blackstone, il a passé près de 20 ans chez JPMorgan, où il a occupé divers postes de direction, et il a commencé sa carrière dans le négoce d'actions chez Bear Stearns.

Il sera directement rattaché au PDG de DWS, Stefan Hoops. Toutes les activités d'investissement en produits alternatifs lui seront rattachées et, avec l'équipe de direction des produits alternatifs, il sera responsable de la mise en œuvre d'une stratégie globale cohérente et multi-produits, ainsi que de l'accélération de l'expansion de l'activité par des mesures organiques et inorganiques.

Il rejoindra DWS en février 2023 et sera basé à New York.