DWS nomme un responsable de la distribution des ETF Xtrackers via les canaux numériques en Europe

(AOF) - En tant que responsable de la distribution digitale des ventes passives pour la région EMEA, Ferat Öztürk prend la responsabilité de la distribution des ETF Xtrackers via les canaux digitaux dans toute l'Europe avec effet immédiat. Jusqu'à présent, il n'était responsable de cette activité qu'en Allemagne. « L'importance de la distribution des ETF via des canaux numériques tels que les courtiers en ligne, les robo-advisors et les plateformes de fonds a fortement augmenté ces dernières années », souligne le gestionnaire d’actifs.

DWS s'attend à ce que les ventes d'ETF via des plateformes numériques gagnent en importance dans toute l'Europe et souhaite utiliser l'expérience acquise en Allemagne pour se développer plus fortement dans toute l'Europe. En Allemagne, DWS a déjà conclu des coopérations avec douze plateformes numériques différentes.

" Les investisseurs apprécient de pouvoir investir dans des ETF rapidement et efficacement via un smartphone, une tablette ou un PC, tout en recevant toutes les informations nécessaires pour prendre leurs décisions d'investissement. Il s'agit d'une tendance à l'échelle européenne et DWS est très bien placé pour positionner les ETF Xtrackers à ce niveau ", déclare Ferat Öztürk, responsable de la distribution numérique des ventes passives EMEA chez DWS.