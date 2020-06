DWS nomme Desiree Fixler au poste de Responsable du Développement Durable

(AOF) - DWS a annoncé la nomination de Desiree Fixler au poste de Responsable du Développement Durable du groupe. Desiree sera basée à Londres et sera rattachée au directeur général de DWS, Asoka Woehrmann. Avant de rejoindre DWS, Desiree était gérante de portefeuilles et directrice générale de Impact Investing chez ZAIS, spécialiste américain des investissements alternatifs ; elle a également occupé des postes de direction chez JP Morgan, Deutsche Bank et Merrill Lynch.

Le rôle de responsable développement durable - qui a été nouvellement créé - entrera en vigueur en août 2020, et est conçu pour garantir une stratégie ESG cohérente dans toutes les régions, pleinement aligné sur les devoirs de DWS à la fois en tant que société fiduciaire et en tant qu'entreprise.

Les principales responsabilités de Desiree consisteront notamment à orchestrer tous les efforts de DWS en matière de durabilité à l'échelle mondiale sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en reliant toutes les équipes travaillant sur des sujets liés à la durabilité dans toute l'entreprise.