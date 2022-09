DWS : le pic de l'inflation n'a pas encore été atteint en Europe

(AOF) - Une normalisation de la politique monétaire seule n'est pas suffisante dans l’environnement inflationniste actuel, prévient Ulrike Kastens, économiste Europe chez DWS. Si, comme les mois précédents, les prix de l'énergie sont le principal facteur de la hausse de l’inflation en septembre, la hausse de 11,8% des prix des produits alimentaires a également un impact de plus en plus important. Il affecte en particulier les personnes à faibles revenus dans les différents pays de l'Union européenne et monétaire.

Les prix des biens de consommation durables ont en outre continué d'augmenter (+5,6 %), ce qui se traduit également par une nouvelle hausse du taux de base, qui est passé de 4,3% en août à 4,8% en septembre.

" Cette évolution sera suivie de près par la BCE en particulier, car la hausse des prix continue de se propager ", souligne le gestionnaire d'actifs. " Les indicateurs de base tels que les prix à la production et les enquêtes sur l'évolution des prix indiquent que la fin n'est pas encore en vue. Néanmoins, l'inflation pourrait atteindre un pic dans les mois à venir, et le plan de ralentissement de la consommation de gaz en Allemagne devrait y contribuer. Il faut toutefois s'attendre à ce que l'objectif d'inflation ne soit toujours pas atteint. " décrypte Ulrike Kastens.