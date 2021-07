DWS lance un fonds de dette d'infrastructure axé sur les critères ESG

(AOF) - DWS lance son nouveau fonds institutionnel ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF), un fonds totalement innovant dans le domaine des solutions alternatives et de la dette privée. Il se concentrera sur les secteurs d'infrastructure européens axés sur le développement durable qui contribuent à rendre la société et les économies plus durables.

L'ESG jouera un rôle clé dans toutes les allocations stratégiques du fonds, ciblant des secteurs tels que : les énergies renouvelables, le numérique, l'efficacité énergétique / les services publics, la mobilité propre / les transports et les infrastructures sociales.

Le fonds investira dans 10 à 15 projets de dette d'infrastructure privée (prêts et billets), dont environ 70 % en dette senior et environ 30 % en dette junior, avec une contribution ESG positive essentielle au processus d'investissement. Dans le but d'obtenir des rendements durables, il visera un revenu de rendement net de 3,5 % par an (4,0 % brut) et bénéficiera du régime Solvabilité II.

DWS a reçu la note la plus élevée de l'agence indépendante de notation et de recherche ESG Vigeo Eiris pour l'alignement du fonds EIDF sur les définitions des activités de durabilité par les normes internationalement reconnues.