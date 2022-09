En raison de leur liquidité et de leur accessibilité limitée, les obligations d'État indiennes ne sont actuellement pas incluses dans les indices obligataires phares tels que l'indice Bloomberg Global-Aggregate ou l'indice J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified, rappelle DWS.

(AOF) - DWS lance le Xtrackers India Government Bond UCITS ETF en collaboration avec Nippon Life India Asset Management. L'ETF donne accès à la dette souveraine des marchés émergents, exclue des indices phares. Nippon Life India Asset Management apporte une forte expertise sur le marché indien. L'ETF est coté à la Bourse de Londres et à la Deutsche Börse.

