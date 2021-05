DWS lance le fonds DWS Secured Income

(AOF) - DWS a annoncé aujourd'hui le lancement du fonds DWS Secured Income, une innovation destinée aux petits et moyens régimes de retraite à prestations définies qui recherchent des rendements stables à long terme. Le fonds propose un portefeuille diversifié d'actifs à revenu garanti, notamment des dettes d'infrastructure, des dettes immobilières, des prêts directs, des titres adossés à des actifs, des obligations de prêts collatéralisés et des prêts à effet de levier.

"Plus de la moitié des régimes de retraite à prestations définies du Royaume-Uni sont déficitaires, avec des actifs insuffisants pour faire face à leurs engagements", explique DWS. Le DWS Secured Income Fund offre à ces régimes une sécurité de revenu accrue grâce à une solution où divers actifs de crédit privés et structurés sont regroupés dans un fonds commun unique et facile d'accès.

Le fonds est le fruit d'un partenariat avec le pionnier de la dette privée, Tikehau Capital, dans le cadre d'une alliance stratégique avec DWS pour s'associer à des initiatives de croissance.