DWS lance DWS Invest Low Carbon Bonds

En ce qui concerne la qualité de crédit, DWS Invest Low Carbon Bonds se concentre actuellement sur les obligations ayant une notation " BBB ", qui sont nettement surpondérées par rapport à l'indice de référence, le Solactive-ISS-Paris-Aligned-Select-Euro-Corporate-IG-Index. En termes de secteurs, les émetteurs intensifs en CO2 des secteurs de l'énergie et de l'automobile sont fortement sous-pondérés. Les obligations des secteurs de la finance et des télécommunications, en revanche, sont largement représentées, ainsi que les obligations du secteur manufacturier.

Lors du calcul du taux de CO2 d'un émetteur, on tient compte non seulement des émissions directes de carbone d'une chaîne de production, par exemple par la combustion de combustibles fossiles dans une usine de fabrication, mais aussi des émissions indirectes dues à l'électricité achetée.

Le portefeuille géré par Bernhard Birkhaeuser commence avec une intensité de CO2 inférieure de 50% à celle de l'indice iBoxx-EUR-Corporate-All-Index. " Notre objectif est de réduire l'intensité en CO2 du portefeuille de 7% supplémentaires chaque année par rapport au jour du lancement du fonds, afin de contribuer à la réduction des émissions de dioxyde de carbone et à la réalisation des objectifs de Paris en matière de protection du climat ", déclare le gérant du portefeuille.

