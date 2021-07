DWS lance des ETF sur des obligations d'entreprises vertes en euros et en dollars

Les ETF Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF et Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ont été cotés aujourd'hui sur la Deutsche B?rse. Les ETF utilisent la réplication physique et suivent les indices Bloomberg Barclays nouvellement développés qui utilisent les données de MSCI ESG Research pour évaluer les références de la dette éligible en fonction des critères des Green Bond Principles.

Jusqu'à présent, l'espace des ETF UCITS sur les obligations vertes était dominé par des produits ciblant le vaste segment des obligations vertes, ce qui se traduisait par des allocations substantielles à la dette souveraine et supranationale, mais les nouveaux ETF Xtrackers, qui constituent une avancée décisive, ciblent spécifiquement le marché des obligations corporate vertes.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.