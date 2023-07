DWS lance de nouveaux ETF Xtrackers sur les facteurs d'actions avec des critères ESG

(AOF) - Avec les quatre nouveaux ETF Xtrackers de DWS, les investisseurs peuvent suivre les facteurs liés aux actions dans leur portefeuille. En outre, les nouveaux produits prennent en compte les critères du fournisseur d'indices MSCI en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG). Ils permettent aux investisseurs d'investir dans les facteurs Value, Momentum, Quality et Minimum Volatility et de suivre différentes variantes de la série MSCI World Factor Low Carbon SRI Screened Select.

Les quatre nouveaux Xtrackers MSCI World Factor ESG UCITS ETF ont été cotés à la Bourse allemande le 17 juillet et à la Bourse de Londres le 18 juillet.

En 2014, Xtrackers a lancé des ETF permettant aux investisseurs de suivre les facteurs Value, Quality, Momentum et Minimum Volatility dans leurs portefeuilles. Aujourd'hui, la nouvelle série combine la méthodologie éprouvée des facteurs MSCI avec une approche ESG. Il est important de souligner que les indices factoriels ESG reflètent également les facteurs d'actions sous-jacents avec une précision similaire à celle d'un indice non ESG.