DWS : la normalisation monétaire en Europe pourrait commencer plus tôt que prévu

" En effet, la pression sur les prix risque de s'accentuer dans tous les domaines, et presque chaque jour, les entreprises annoncent de nouvelles hausses de prix. Le marché prévoit déjà une première hausse des taux d'intérêt en juillet 2022. La normalisation monétaire pourrait commencer plus tôt que prévu ", explique l'Economiste Europe chez DWS.

(AOF) - " Une fois de plus, l'évolution de l'inflation dans la zone euro atteint un nouveau sommet historique. Le coût de la vie a augmenté de 7,5 % en avril, contre 7,4 % le mois précédent ", observe Ulrike Kastens, Economiste Europe chez DWS. Elle constate également que même si les prix de l'énergie ont cessé d'augmenter récemment, le taux d'inflation est passé de 2,9 % à 3,5 % en avril, et les prix des produits alimentaires ont également continué de s'envoler (+6,4 %).

