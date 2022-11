DWS : la douleur du resserrement monétaire de la Fed pourrait durer longtemps

(AOF) - Selon Christian Scherrmann, économiste chez DWS, la Fed a donné aux marchés un aperçu de ce qu'ils espéraient, à savoir un probable ralentissement des hausses de taux, mais avec un avertissement important qu'ils apprécieront moins : la douleur du resserrement pourrait durer longtemps.

La Fed suggère qu'il y aura d'autres hausses mais qu'elle commencera à " ...prendre en compte le resserrement cumulé de la politique monétaire, les délais avec lesquels la politique monétaire affecte l'activité économique et l'inflation, et les développements économiques et financiers ", observe le gestionnaire d'actifs.

Il ajoute que Jerome Powell a rapidement eu des propos plus difficiles à gérer. Il a ajouté que le " point final ultime " des taux sera très probablement une hausse.