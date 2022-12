DWS : la BCE est plus déterminée à lutter contre l'inflation que ne le prévoyaient les marchés

" Comme les prévisions sont toujours basées sur les attentes du marché (et non sur les attentes de la BCE elle-même) concernant de nouvelles mesures de taux d'intérêt, cela ne signifie pas que la BCE ne peut pas convaincre les marchés de sa détermination ", explique le Chef économiste. " Elle en a déjà pris le chemin, ce dont témoignent les fortes réactions du marché ".

Dans le même temps, la BCE prévoit que le taux d'inflation ne baissera que très lentement et que, même en 2025, il sera encore supérieur à la valeur visée par la BCE.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.