DWS : la Banque d'Angleterre n'avait pas d'autre choix que de relever ses taux

" Si les salaires et l'inflation de base continuent de pointer vers le haut en conservant la même pression, on peut s'attendre à une nouvelle hausse des taux d'intérêt, mais probablement moins importante ".

Katrin Löhken fait remarquer que sur les neuf membres du comité, pas moins de deux membres se sont prononcés pour des taux d'intérêt constants. " Et même la majorité du comité ne semble pas encore être sûre de la vitesse à laquelle la réduction des taux d'inflation se produira compte tenu des risques de dégradation de l'économie ". Ils signalent que les futurs mouvements de taux d'intérêt sont envisageables, mais pas inévitables.

(AOF) - Selon Katrin Löhken, économiste UK chez DWS, la Banque d'Angleterre (BoE) n’avait pas d’autres choix que de relever à nouveau les taux directeurs de 50 points de base. « Après avoir été initialement poussée par des facteurs externes tels que les prix de l'énergie, l'inflation menace maintenant de devenir intérieure - en raison d'une forte pression sur les salaires et d'une augmentation généralisée des prix du secteur des services », explique la spécialiste.

