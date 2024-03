Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DWS: l'UE valide la création d'une coentreprise tripartite information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune par DWS Group GmbH & Co. KGaA, Galaxy Digital Labs et Flow Traders Holding.



La transaction porte principalement sur l'émission de stablecoins libellés en euros.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune aura des activités négligeables dans l'Espace économique européen.







Valeurs associées DWS GROUP GMBH XETRA -0.94%