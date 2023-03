DWS et Nippon Life prolongent leur alliance stratégique

DWS et Nippon Life vont collaborer aussi dans les domaines du conseil et des solutions d'assurance pour les filiales du groupe japonais, ainsi que pour les clients tiers.

Les initiatives comprennent l'identification des fonds que chaque société et ses filiales chercheront à distribuer dans leurs canaux de distribution respectifs ; l'introduction d'un plus grand nombre d'ETF auprès des investisseurs japonais.

(AOF) - DWS a prolongé son alliance stratégique avec Nippon Life (entreprise japonaise d'assurance vie) pour cinq années supplémentaires à compter du 11 mars 2023. Cette alliance constitue un pilier important pour les deux entreprises, car elle leur permet d'ancrer davantage leur croissance dans des domaines de collaboration bien définis. Dans le cadre de cette alliance stratégique, DWS et Nippon Life vont continuer à travailler à l'élargissement de la distribution, l'innovation en matière de produits et l'acuité de la recherche.

