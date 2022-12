DWS élargit son Xtrackers S&P 500 avec 2 nouveaux ETF intégrant des critères ESG

(AOF) - DWS annonce le lancement de deux nouveaux ETF Xtrackers sur le marché Actions américain. Ces ETF répliquent l'indice S&P 500 et intègrent les normes environnementales et sociales ainsi que la bonne gouvernance d'entreprise (ESG). Le gestionnaire d'actifs élargit ainsi sa gamme d'ETF Xtrackers S&P 500, qui comptabilise plus de 11 milliards d'euros d’encours sous gestion. L'ETF UCITS Xtrackers S&P 500 Equal Weight a été le premier ETF en Europe à répliquer cet indice lors de son lancement en 2014.

Le Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF et le Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF sont actuellement cotées à la Deutsche Boerse et sur le London Stock Exchange, et d'autres cotations sont prévues.

L'indice S&P 500 Equal Weight suit les mêmes sociétés que l'indice S&P 500 classique, mais chacune des 500 actions qui le composent est pondérée de manière égale, c'est-à-dire 0,2%.

Les ETF Xtrackers nouvellement lancés suivent des indices qui prennent en compte des critères supplémentaires pour sélectionner les membres de l'indice. L'indice S&P 500 ESG et l'indice S&P 500 Equal Weight ESG prévoient initialement un certain nombre d'exclusions avant de sélectionner les sociétés en tenant compte des critères E, S et G.

Par conséquent, les indices S&P 500 ESG et S&P 500 Equal Weight ESG comprennent en fin de compte environ 300 actions au lieu des 500 actions initiales.