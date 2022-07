DWS élargit sa gamme Xtrackers avec un ETF ESG axé sur le marché des actions chinoises

(AOF) - DWS lance un ETF Xtrackers qui donne accès aux actions A chinoises de grande et moyenne capitalisation cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen, représentant la majorité de la capitalisation du marché des actions chinoises. Le Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF est coté à la Deutsche Börse et à la Bourse de Londres. Des cotations sur d'autres bourses européennes sont prévues.

Il réplique l'indice MSCI China A Inclusion Select ESG Screened. Il s'agit d'une version filtrée ESG de l'indice MSCI China A Inclusion, qui offre une exposition au segment des actions A de l'indice MSCI China.

La méthodologie ESG Screened conduit à l'exclusion d'environ un quart des sociétés de l'indice MSCI China A Inclusion. Par exemple, sont exclues les entreprises impliquées dans la fabrication d'armes controversées ou nucléaires, ou qui génèrent plus de 5% de leurs revenus grâce aux armes conventionnelles, au tabac ou à l'extraction du charbon et des sables bitumineux. En outre, celles qui ont obtenu une notation ESG MSCI " CCC " ou qui enfreignent le Pacte Mondial des Nations Unies sont retirées de l'indice. L'ETF remplit les conditions requises pour être classé article 8 selon la réglementation SFDR.