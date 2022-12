DWS dévoile un nouvel ETF Xtrackers aligné sur l'Accord de Paris

(AOF) - DWS a lancé un nouvel ETF Xtrackers basé sur les marchés d'actions émergents, en mettant l'accent sur les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance, et aligné sur les objectifs de l'Accord de Paris de 2015. Le Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF est coté sur la Deutsche Boerse et le London Stock Exchange, d'autres bourses sont prévues à l’avenir.

L'ETF vise à réduire les émissions conformément aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat, l'indice sous-jacent correspondant donc aux règlements de l'UE sur les indices de référence alignés sur Paris.

Plus précisément, l'ETF suit l'indice Solactive ISS ESG Emerging Markets Net Zero Pathway, qui vise à atteindre une réduction de 50 % de l'intensité carbone par rapport à un indice de marché équivalent non ESG, conformément aux objectifs de Paris, ainsi qu'une réduction continue de 7 % par an de l'intensité carbone.