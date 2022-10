DWS anticipe une nouvelle hausse de 75 points de base de la BCE fin octobre

(AOF) - " À l'instar de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne (BCE) est également susceptible de procéder à une nouvelle hausse importante des taux d'intérêt de 75 points de base lors de sa réunion du 27 octobre 2022 ", prévoit Ulrike Kastens, économiste Europe chez DWS. Selon ce dernier, ce sont surtout les préoccupations concernant les taux d'inflation élevés qui nous accompagneront également en 2023 et le risque de désancrage des anticipations d'inflation qui devraient inciter la BCE à prendre cette mesure audacieuse.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.