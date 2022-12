DWS annonce son ambition stratégique et ses objectifs financiers pour 2025

(AOF) - Le groupe DWS a dévoilé sa stratégie pour accompagner les actionnaires dans leur recherche de valeur et exploiter tout le potentiel de l'entreprise. Le gestionnaire d'actifs entend ainsi maintenir sa position de leader en Allemagne et continuer à développer son portefeuille en Europe par le biais de nouveaux partenariats, de nouvelles stratégies pour ses ETF Xtrackers (gestion passive) et en tirant parti de ses solutions alternatives pour participer à la transformation de l'Europe, mais aussi sur le continent américain.

En Asie-Pacifique, la société souhaite se concentrer sur des partenariats stratégiques solides. Les investissements supplémentaires dans les domaines de croissance d'environ 70 millions d'euros au cours des trois prochaines années seront autofinancés par la réaffectation des ressources.

Dans le cadre de cette stratégie, DWS a également annoncé une nouvelle série d'objectifs financiers à atteindre au cours des prochaines années : un bénéfice par action de 4,50 euros d'ici 2025 et un coefficient d'exploitation ajusté inférieur à 59 % d'ici 2025 avec des gains d'efficacité cumulés d'environ 100 millions d'euros d'ici 2025

La filiale de Deutsche Bank cible aussi un taux de croissance annuel composé des actifs passifs sous gestion supérieur à 12 % jusqu'en 2025 et un taux de croissance annuel composé de plus de 10 % jusqu'en 2025 pour les actifs sous gestion alternatifs.

DWS a enfin annoncé un dividende extraordinaire pouvant atteindre 1 milliard d'euros en 2024 sous réserve de l'engagement de capitaux dans des initiatives de croissance organique et inorganique ; et un ratio de distribution du dividende attractif proposé d'environ 65 % à partir de 2025.