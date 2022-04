DWS annonce le lancement d'un ETF thématique sur les entreprises technologiques chinoises

(AOF) - DWS a lancé le Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF. Cet ETF actions est conçu pour donner accès à des thèmes d'investissement à forte croissance et est construit via une approche indicielle thématique.

A l'inverse des approches sectorielles classiques, l'indice sous-jacent de l'ETF, l'indice MSCI China All Shares Technology Select ESG Screened 100, se concentre sur quatre thèmes d'investissement considérés comme les tendances structurelles de demain, à savoir : Internet, Mobilité, Industrie et Santé. Les actions des entreprises chinoises cotées sur les bourses domestiques et internationales et qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires dans ces domaines d'activité constituent l'univers d'investissement.

Il intègre un filtre de durabilité fondé sur les notations ESG et l'exclusion de certaines activités.

Le Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF est coté sur la bourse allemande (Deutsche Boerse), la bourse de Londres dès la semaine prochaine et les autres places européennes ensuite.