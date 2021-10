DWS acquiert une participation dans la Fintech britannique, Smart

(AOF) - DWS a acquis une participation minoritaire dans la société britannique Smart Pension Limited (Smart), spécialiste de la retraite. L'entreprise fournit une plateforme technologique basée sur une interface de programmation (API), qui permet aux services financiers et aux gouvernements de proposer des régimes d'épargne-retraite.

La plateforme technologique alimente notamment son Smart Pension Master Trust, l'un des quatre grands fonds de pension britanniques à adhésion automatique, et peut également être proposée aux principales institutions financières au Royaume-Uni et à l'étranger en tant que plateforme de service.

Forte de son succès sur le marché britannique, Smart est désormais prêt pour une croissance mondiale et cherche à établir sa présence aux États-Unis et sur d'autres marchés de régimes de retraite à cotisations définies.

Cet investissement fera partie intégrante de la stratégie de croissance de DWS au Royaume-Uni. Smart et DWS ont également convenu de l'intention de former un partenariat stratégique dans le but d'offrir des solutions d'investissement aux membres du Smart Pension Master Trust.

La clôture de la transaction a déjà eu lieu et les parties ont convenu de maintenir la confidentialité quant au prix et aux autres détails commerciaux de l'investissement.