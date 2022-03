DWS a vendu l’immeuble de bureaux Daviel à Amundi Immobilier

(AOF) - DWS annonce la vente d’un immeuble de bureaux d’un de ses fonds immobiliers institutionnels à Amundi Immobilier pour le compte de sa SCPI Rivoli Avenir Patrimoine. Cet immeuble de bureau, situé au 23-27 rue Daviel dans le 13e arrondissement de Paris, d’une surface totale de 6 400 mètres carrés, a été construit dans les années 1970 et rénové en 2008-2009 par Ory architecture. Le bâtiment récent est bâti sur 9 étages et le bâtiment historique sur 10 étages. Il comprend 41 places de parking, des balcons et un toit-terrasse.

" La cession de cet actif s'inscrit dans notre stratégie globale et permet de réduire l'exposition du fonds à Paris et disposer ainsi, de liquidités pour d'autres projets en cours ou futurs. Cette transaction permet à l'acquéreur de disposer d'un immeuble de bureaux parisien de taille moyenne, multi-locataires, avec des plateaux attractifs et fonctionnels ", a indiqué Chiara Randazzo, Head of Transactions DWS France, Luxembourg & Belgique.