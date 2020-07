Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Durement touché au S1, TF1 renonce à son dividende et à ses objectifs 2021 Reuters • 29/07/2020 à 08:56









PARIS, 29 juillet (Reuters) - TF1 TFFP.PA a dit mercredi renoncer définitivement à verser un dividende pour 2019 et abandonner ses objectifs pour 2021 alors que la crise du coronavirus a lourdement pesé sur son activité au premier semestre, en particulier sur les recettes publicitaires. En avril, le groupe de télévision avait dit renoncer à la proposition de distribution d'un dividende mais avait indiqué que son conseil d'administration se réunirait d'ici le mois d'août pour réévaluer la situation. TF1 a finalement renoncé à revoir sa position "compte tenu des impacts significatifs de la crise liée au COVID-19 enregistrés au premier semestre et des incertitudes quant à l'évolution de celle-ci sur la deuxième partie de l'année". Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé a reculé de 22,9%, à 883,5 millions d'euros. Les seuls revenus publicitaires ont chuté de 26,3% en raison de l'annulation massive ou de reports de campagnes publicitaires lors du deuxième trimestre. Le résultat opérationnel courant a baissé de 58,4%, à 67,8 millions d'euros au premier semestre, en dépit des efforts de réductions de coûts. TF1 estime que l'impact global de la crise sanitaire et ses conséquences sur ses performances au cours du premier semestre se traduisent par une perte d'opportunité de chiffre d'affaires de l'ordre de 250 millions d'euros et un impact sur le résultat opérationnel courant de l'ordre de 100 millions d'euros. Dans ce contexte, TF1 a dit renoncer à ses objectifs pour l'année 2021, à savoir un chiffre d'affaires d'au moins 250 millions d'euros et un taux de marge d'EBITDA d'au moins 15% pour le pôle Unify. Pour le groupe, TF1 visait une amélioration de la rentabilité sur capitaux engagés par rapport à celle de 2018. (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +3.93%