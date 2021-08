Dure semaine pour le « kiwi »

(AOF) - La semaine n'a pas été de tout repos pour le dollar néo-zélandais, qui accuse sur les cinq derniers jours un recul de plus de 3% face au dollar américain. Le « kiwi » a pâti du nouveau confinement annoncé mardi (et prolongé vendredi) par le gouvernement. Une mesure prise suite à la détection d'un cas de Covid-19, le premier depuis six mois en Nouvelle-Zélande. Cela a conduit la Banque centrale du pays (RBNZ) à finalement maintenir mercredi son principal taux directeur à 0,25 %, alors que les économistes anticipaient un tour de vis monétaire de 25 points de base.