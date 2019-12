Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DuPont : vers une fusion d'activité avec IFF Cercle Finance • 16/12/2019 à 14:53









(CercleFinance.com) - DuPont a annoncé dimanche un accord définitif avec IFF pour une fusion entre l'activité nutrition et biosciences de Dupont et IFF, dans une transaction valorisant le groupe ainsi combiné à 45,4 milliards de dollars sur base de valeur d'entreprise. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de DuPont détiendront 55,4% du capital du nouvel ensemble. DuPont recevra en outre un paiement spécial en numéraire de 7,3 milliards de dollars, sous réserve de certains ajustements, à la finalisation de la transaction. Soumise à l'approbation des actionnaires d'IFF et à d'autres conditions usuelles, dont le feu vert des autorités de régulation, cette fusion devrait être finalisée vers la fin du premier trimestre 2021 selon l'objectif des parties.

