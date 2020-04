DUPONT s'attend à un premier trimestre solide

(AOF) - DuPont de Nemours a annoncé utiliser ses facilités de crédit en raison du Covid-19. Le groupe a également engagé un plan de réduction de ses dépenses. Le chimiste américain s'attend par ailleurs à des résultats au premier trimestre solide. Il table sur une perte par action comprise entre 70 cents et un dollar et sur bénéfice par action ajusté compris entre 82 et 84 cents. Le consensus le donne à 68 cents. Enfin, toujours à cause de l'impact de la crise sur ses clients finaux, le groupe a suspendu ses prévisions annuelles.

