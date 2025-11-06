 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 022,08
-0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DuPont prévoit des résultats inférieurs aux estimations pour le quatrième trimestre en raison de la scission de Qnity et de la vente d'Aramids
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du premier paragraphe, mise à jour des actions et ajout de détails aux paragraphes 1 à 4)

Le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a annoncé jeudi des ventes et un bénéfice ajusté pour le trimestre en cours inférieurs aux estimations de Wall Street, en raison de la cession prévue de son unité électronique Qnity et de la cession de l'activité Aramids.

Les actions de la société ont fortement fluctué au cours des échanges volatils de pré-marché, augmentant de plus de 2,5 % avant de chuter, les investisseurs ayant pesé les résultats trimestriels plus élevés contre des perspectives à court terme plus faibles. Elles étaient en baisse de 5,7 % en dernier lieu.

Les résultats du troisième trimestre ont mis en évidence les efforts déployés par DuPont pour rassurer les investisseurs en procédant à un important rachat d'actions et en augmentant ses bénéfices de base pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle cherche à se transformer en une entreprise de matériaux plus légère et à forte croissance, axée sur la technologie.

L'entreprise mise sur une forte demande dans les secteurs des semi-conducteurs, de la biopharmacie et du traitement de l'eau pour compenser la faiblesse persistante des marchés finaux de l'industrie et de la construction.

En août, DuPont a déclaré qu'elle vendrait son unité Aramids, qui fabrique des fibres résistantes à la chaleur sous des marques telles que Kevlar, à la société peer Arclin pour un montant de 1,8 milliard de dollars.

En octobre, son conseil d'administration a approuvé

la séparation précédemment annoncée de Qnity Electronics, le segment regroupant ses activités de semi-conducteurs et de solutions d'interconnexion.

DuPont prévoit un bénéfice ajusté de 43 cents par action au quatrième trimestre, légèrement inférieur aux prévisions de 45 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 1,69 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est également inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,72 milliard de dollars.

Les ventes nettes dans le segment industriel ont augmenté de 4,8 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars au cours du trimestre rapporté, tandis que le segment électronique a connu une augmentation de 11,2 % pour atteindre 1,28 milliard de dollars, dans les deux cas par rapport à l'année dernière.

"La force continue dans (les marchés finaux de l'électronique, de la santé et de l'eau), ainsi que l'attention portée par notre équipe à l'exécution opérationnelle, ont continué à stimuler la croissance du chiffre d'affaires et la conversion de trésorerie", a déclaré Lori Koch, directrice générale de la société.

La société prévoit de lancer un rachat d'actions accéléré de 500 millions de dollars "dans les plus brefs délais".

Elle s'attend désormais à un bénéfice d'exploitation de base d'environ 1,60 milliard de dollars pour l'ensemble de l'année, contre une prévision antérieure de 1,58 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, DuPont a déclaré un bénéfice de 1,09 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation des analystes de 1,06 $ par action.

Valeurs associées

DUPONT DE NEMOURS
39,600 USD NYSE +4,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump ( AFP / Paul ELLIS )
    AstraZeneca continue de s'appuyer sur les Etats-Unis de Trump pour sa croissance
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:27 

    Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump, a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre. Le groupe ... Lire la suite

  • La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem (c,g) et le président équatorien Daniel Noboa (c,d) à la base aérienne Eloy Alfaro, à Manta, le 6 novembre 2025 ( POOL / Alex Brandon )
    Equateur : une ministre américaine visite des installations pouvant servir de base militaires
    information fournie par AFP 06.11.2025 12:55 

    La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, visite depuis mercredi des installations militaires en Equateur, où le gouvernement se propose de réautoriser des bases étrangères pour coopérer contre le trafic de drogues. Mme Noem, arrivée sur la ... Lire la suite

  • Un drapeau européen (Crédits: Adobe Stock)
    Le retour de la croissance en Europe ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 06.11.2025 12:50 

    Comme à chaque fin d'année, la croissance anticipée pour l'année qui va commencer séduit les investisseurs et justifie d'investir sur le marché des actions. Il est vrai que le fondement de la valeur des entreprises est leur capacité à générer une croissance à long ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Wall Street vue sur une note prudente, Legrand pèse sur le CAC 40
    information fournie par Reuters 06.11.2025 12:43 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue sur de faibles variations et les Bourses européennes reculent jeudi à mi-séance après une avalanche de résultats, parmi lesquels ceux du groupe français Legrand, fournisseur d'équipements pour centres de données, qui pèsent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank